Поліція перекриває відрізок траси Київ-Чоп через смертельну ДТП (фото)

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі

Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України в Telegram.

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Правоохоронці попередили, що на місці події – на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

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У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ-Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото із місця події.

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