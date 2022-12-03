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Поліція перекриває відрізок траси Київ-Чоп через смертельну ДТП (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поліція перекриває відрізок траси Київ-Чоп через смертельну ДТП (фото)
Водіїв також закликали бути обережними на дорозі
фото із соцмереж

Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України в Telegram.

Правоохоронці попередили, що на місці події – на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ-Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото із місця події.

Поліція перекриває відрізок траси Київ-Чоп через смертельну ДТП (фото) фото 1

Нагадаємо, 6 листопада на автостраді А4 поблизу Тарнова у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Бус зіткнувся з вантажним автомобілем. Загинула 13-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Танзанії пасажирський літак ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. На борту перебувало 53 людини, включно з чотирма членами екіпажу. 

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Теги: аварія поліція ДТП

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