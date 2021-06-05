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    Події в Україні

    На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною

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    Потерпілу &laquo;швидка&raquo; доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили - На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною
    Потерпілу «швидка» доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили
    Фото: rivne.online

    Підприємиці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню продукцію біля її закладу

    У місті Костополі Рівненської області власниця салону напала на пенсіонерку, яка біля її закладу продавала молочні продукти. Про це інформує «Радіо Трек».

    Нападниця розбила об голову 64-річної жінки банку зі сметаною. Підприємиці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню продукцію біля її закладу.

    Потерпілу «швидка» доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень пенсіонерці, розповіли у пресслужбі поліції Рівненщини.

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    На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною
    На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною
    На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною
    Фото: rivne.online

    «Через стихійну торгівлю між 64-річною пенсіонеркою та власницею одного із закладів виник конфлікт, у результаті чого жінці, яка продавала домашню продукцію у невстановленому місці, банкою зі сметаною костопільчанка завдала удар по голові», – ідеться в повідомленні.

    Тривають першочергові слідчі дії.

    Раніше у Кривому Розі поліцейський побив затриманого побив і зламав ніс 17-річному хлопцю. Слідство встановило, що патрульний Одеси безпідставно застосував силу.

    Нагадаємо, поліція застрелила у Чернігові чоловіка з ножами. «Коли патрульні прибули на виклик про погрозу вбивством людині в одній з квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тому патрульні повинні були застосувати зброю», – розповів прес-офіцер.

    Приїхавши на виклик два екіпажі патрульної поліції почули крики жінки ще з вулиці. Вони прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири. Потрапивши до приміщення, поліцейські побачили чоловіка з двома ножами в руках. Замість того, щоб покласти їх, як вимагали поліцейські, нападник пішов з ножами на поліцейських. Один з них вистрілив, і куля потрапила чоловіку в живіт.

    Теги: продукти стихійна торгівля Рівне
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    На Рівненщині власниця салону розбила об голову пенсіонерки банку зі сметаною