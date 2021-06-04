Полтава, Тернопіль і Рівне. Центри масової вакцинації запрацюють ще у семи містах

Центри масової вакцинації 29 травня запрацювали в Києві, Одесі та Львові

Нові центри вакцинації запрацюють цими вихідними

В Україні цими вихідними, 5-6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11;

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адмінпідрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Поліщука.

Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові – на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами – на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.

Також в Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: стало відомо, де можна зробити щеплення.

Важливо знати, що роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги.

Напередодні ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.