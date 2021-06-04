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    Полтава, Тернопіль і Рівне. Центри масової вакцинації запрацюють ще у семи містах

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    Центри масової вакцинації 29 травня запрацювали в Києві, Одесі та Львові&nbsp; - Полтава, Тернопіль і Рівне. Центри масової вакцинації запрацюють ще у семи містах
    Центри масової вакцинації 29 травня запрацювали в Києві, Одесі та Львові 
    Фото: Ukrinform

    Нові центри вакцинації запрацюють цими вихідними

    В Україні цими вихідними, 5-6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

    Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

    За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:

    • Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;
    • Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
    • Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11;
    • Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;
    • Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;
    • Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адмінпідрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;
    • Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Поліщука.

    Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові – на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами – на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.

    Також в Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: стало відомо, де можна зробити щеплення.

    Важливо знати, що роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги.

    Напередодні ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію вакцини AstraZeneca від Covid-19.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Теги: Полтава медицина Горішні Плавні Рівне Тернопіль щеплення вакцинація коронавірус
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    Полтава, Тернопіль і Рівне. Центри масової вакцинації запрацюють ще у семи містах