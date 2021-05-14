Поліція застрелила у Чернігові чоловіка з ножами (фото)

Агресивний чоловік, озброївшись ножами, пішов на патрульних

Сьогодні у Чернігові, прибувши за викликом, патрульні застрелили чоловіка, який йшов на них з ножами. Про це повідомляє представник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко. Про випадок пище видання ЧЕline.

«Коли патрульні прибули на виклик про погрозу вбивством людині в одній з квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тому патрульні повинні були застосувати зброю», - розповів прес-офіцер.

Відзначається, що інцидент стався сьогодні об 11:00. У поліцію зателефонував житель багатоквартирного будинку по вулиці Жабинського. Він розповів, що його сусідці загрожує вбивством її співмешканець, і вона благає про допомогу. Заявнику агресивний чоловік теж вранці погрожував.

Приїхавши на виклик два екіпажі патрульної поліції почули крики жінки ще з вулиці. Вони прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири. Потрапивши до приміщення, поліцейські побачили чоловіка з двома ножами в руках. Замість того, щоб покласти їх, як вимагали поліцейські, нападник пішов з ножами на поліцейських. Один з них вистрілив, і куля потрапила чоловіку в живіт.

Викликані на місце лікарі «швидкої» близько години намагалися реанімувати пораненого, проте врятувати йому життя не змогли.

Керівництво патрульної поліції ініціювало службове розслідування, яке повинно дати правову оцінку діям співробітників. Про інцидент повідомлено в прокуратуру.