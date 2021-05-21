В Одеській області поліцейський піде під суд за те, що побив підлітка і зламав йому ніс

Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень

У Кривому Розі поліцейський побив затриманого побив і зламав ніс 17-річному хлопцю. Слідство встановило, що патрульний Одеси безпідставно застосував силу. Про це повідомили у ДБР.

Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого «виховання», надів на нього кайданки і вдарив кулаком в обличчя. Постраждалий отримав закритий перелом кісток носу.

Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, поліція застрелила у Чернігові чоловіка з ножами. «Коли патрульні прибули на виклик про погрозу вбивством людині в одній з квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тому патрульні повинні були застосувати зброю», – розповів прес-офіцер.

Приїхавши на виклик два екіпажі патрульної поліції почули крики жінки ще з вулиці. Вони прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири. Потрапивши до приміщення, поліцейські побачили чоловіка з двома ножами в руках. Замість того, щоб покласти їх, як вимагали поліцейські, нападник пішов з ножами на поліцейських. Один з них вистрілив, і куля потрапила чоловіку в живіт.

Викликані на місце лікарі «швидкої» близько години намагалися реанімувати пораненого, проте врятувати йому життя не змогли.

Керівництво патрульної поліції ініціювало службове розслідування, яке повинно дати правову оцінку діям співробітників. Про інцидент повідомлено в прокуратуру.