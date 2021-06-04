Українська картопля стала невиїзною. Виробники б'ють на сполох

Молдова наразі залишається єдиним експортним каналом збуту української картоплі

Наразі нові зміни в законодавстві Молдови обмежують можливості для ввезення в цю країну української картоплі. Вітчизняна асоціація виробників картоплі (УАВК) закликає уряд відстояти право українських підприємців вільно експортувати картоплю та продукти переробки з неї до Молдови.

«У разі негативного розв'язання питання запровадити дзеркальні заходи і заборонити поставки в Україну з Молдови картоплі, овочів та фруктів, а також усіх товарних позицій зі списку свіжої та переробленої продукції рослинного походження, запропонованих для переважної реалізації в супермаркетах Республіки Молдова», – наголосили у відомстві.

Зазначається, що Республіка Молдова наразі залишається єдиним експортним каналом збуту української картоплі. Втрата єдиного експортного каналу, за яким наразі продається на зовнішні ринки українська картопля, зробить продукт абсолютно «невиїзним», що може призвести до катастрофічних наслідків, особливо якщо зважити на те, що 2021 рік площі під промисловим картоплярством в Україні збільшено на 13−15%.

«У разі гарного врожаю та за відсутності можливостей експорту Україна «захлинеться» від перевиробництва, що 2022 року позначиться на різкому скороченні площ під вирощеною промислово картоплею», – вказано у зверненні.

Слід додати, що в 2018/19 роках трейдингові компанії активно скуповували картоплю в українських виробників і постачали її в Молдову, якій на той момент бракувало власної продукції. Країна потерпала від посухи, виробників не підтримував уряд і не надавав допомоги на встановлення зрошення. Логічно, що країна змушена була імпортувати картоплю і з України, і з Білорусі, і з РФ.

«Цифри реальних обсягів поставок картоплі в Республіку Молдова нікому не відомі, бо дефіцит продукту в країні допомагала нівелювати не лише Україна, а й Білорусь із РФ, які провозили свою продукцію транзитом через Україну», – пояснила виконавча директорка УАВК Оксана Руженкова.

Крім того, УАВК звернула увагу урядовців на те, що у 2020/21 роках Україна вперше за роки незалежності розпочала імпорт картоплі з Молдови, який 2020 року становив 438 т, а за три місяці поточного року досяг 468 т.

Зазначимо, відповідно до запроваджених змін Закону Республіки Молдови № 225 від 4 грудня 2020 г. «Про внесення змін до деяких нормативних актів» з 1 липня поточного року торгові компанії Молдови зобов'язані закуповувати і забезпечувати викладку на торговельні полиці в мережах роздрібної торгівлі не менше ніж 50% продуктів, вироблених на території Молдови.

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