На Рівненщині внаслідок детонації загинули військові

Четверо людей госпіталізували з різним ступенем важкості

У Рівненській області внаслідок детонування боєприпасу загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. Про це повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, передає «Суспільне».

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Інцидент стався у Вараському районі біля села Заболоття. Крім двох загиблих, четверо людей іще госпіталізовані, вони з різним ступенем важкості.

«За фактом детонації вибухового пристрою працівники ДБР розпочали досудове розслідування. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту, проводяться невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення – порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб, це ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у березні у Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ.

За кілька днів у військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць.

До слова, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.