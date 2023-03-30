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У військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць
Нацгвардієць застрелився з автомата під час чергування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці не виявили слідів боротьби на тілі загиблого

У четвер, 30 березня, на території військового містечка в Золочівському районі на Львівщині знайшли застреленим 42-річного військового. Попередньо відомо, що нацгвардієць застрелився з автомата під час чергування. Про це повідомляє видання Zaxid.net. 

Як розповіли виданню у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення в голову знайшли на території військового містечка.

«Будь-яких слідів боротьби на тілі не виявлено», – повідомили у військовій прокуратурі.

За фактом трагедії зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». На місці інциденту зараз працюють слідчі ДБР та військові прокурори.

За даними журналістів, загинув військовослужбовець з Червонограда, який служив у Нацгвардії. Назву селища, де трапилася трагедія, не повідомляють.

Нагадаємо, що у Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ. Трагічний інцидент трапився під час перебування курсанта в наряді. 

До слова, нещодавно в Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду. Чоловік намагався прорватися до зали засідань, коли дізнався, що його сина взяли під варту.

Теги: Нацгвардія Львівщина курсант самогубство військові

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