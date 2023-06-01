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У Хмельницькому застрелився курсант академії прикордонної служби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Хмельницькому застрелився курсант академії прикордонної служби
Національна академія Державної прикордонної служби України у Хмельницькому
фото ілюстративне

Загиблий залишив передсмертне повідомлення

У Хмельницькому 19-річний курсант звів рахунки із життям, залишивши передсмертну записку. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Повідомлення про самогубство курсанта надійшло сьогодні, 1 червня, близько 05:00.

За попередніми даними, у приміщенні навчального корпусу Національної академії Державної прикордонної служби України курсант 2 курсу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову. У трагічну ніч він ніс службу в добовому наряді.

«Загиблий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Нагадаємо, у березні курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду.

18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині загинули четверо солдатів.

Теги: самогубство курсант Хмельницький

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