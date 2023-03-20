У Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ

Трагічний інцидент трапився під час перебування курсанта в наряді

Курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. Про це повідомили у Telegram-каналі Cadet-Info, посилаючись на курсантів вишу.

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Повідомляється, що трагічний інцидент трапився у неділю, 19 березня, під час перебування курсанта в наряді.

«Він застрелився з АКС-74У (зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах)», – йдеться у повідомленні.

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Згодом на Facebook-сторінці Львівського державного університету внутрішніх справ додали, що усі обставини події з'ясовують правоохоронці в рамках розпочатого кримінального провадження. Крім того, за фактом смерті курсанта 2-го курсу проводиться службове розслідування.

«Колектив університету висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого здобувача вищої освіти. Сумуємо разом із вами та поділяємо ваш біль», – повідомили у виші, проте не зазначили, що курсант застрелився.

За даними місцевого інформагентства Zaxid.net, курсант, який застрелився навчався на другому курсі університету на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції, яка займається профілактикою та запобіганням злочинів. Хлопець був родом із Рівненщини, незабаром йому мало б виповнитися 19 років.

Зараз встановлюють всі причини смерті.

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Нагадаємо, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині загинули четверо солдатів.