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ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина
Олександр та Михайло Куцики
фото з відкритих джерел

Бійців тероборони сьогодні провели в останню дорогу

Нині, 17 січня, Волинь попрощалася з двома ковельчанами – батьком і сином Михайлом та Олександром Куциками. Обоє пішли на захист країни у тероборону. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Чоловіки загинули внаслідок сутички: їх застрелив військовий. Трагедія сталася 16-го січня о 3-й ночі під час чергування на одному з військових об’єктів.

Відомо, що напередодні між чоловіками виник конфлікт. Відтак, молодший сержант після наряду прийшов у бліндаж і розстріляв батька та сина. Молодшому солдату було 26 років, старшому – 48. Наразі за цим фактом порушене кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Триває розслідування. Такі дані озвучили на місцевому телеканалі «Аверс».

Куцик Олександр Михайлович – син
(14.08.1996 – 16.01.2023)

ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина фото 1
колаж із відкритих джерел

Олександр служив у одній з бригад ТРО. Свого часу – із 2016 по 2021 рік служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. 25 лютого 2022 пішов воювати добровольцем, хоч за станом здоров’я міг лишатися вдома. Захопленням хлопця були армія та захист країни.

Куцик Михайло Степанович – батько
(28.08.1974 – 16.01.2023)

ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина фото 2
колаж із відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення Михайло пішов добровольцем обороняти країну разом із сином. Був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями. Він скрізь був разом зі своїм сином Сашком.

6 фото
На весь екран
Церемонія прощання з Куциками
фото: facebook/Ігор Чайка

«Історія Михайла і Олександра Куциків – подвійно трагічна. Це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієі родини батько і син. Важко підібрати слова хоч якоїсь втіхи для рідних. Слова підтримки губляться перед лицем цього великого горя. Цієї біди і розпачу. Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба. Вічна пам‘ять! Слава Україні! Героям Слава!» – написав міський голова.

До слова, на війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув титулований стронгмен Андрій Дмитрієв.

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