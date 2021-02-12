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    Події в Україні

    На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці: фото

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    На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці - На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці: фото
    На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці
    Фото: ДСНС

    Рятувальникам довелося розкрутити швейну машинку для порятунку руки

    На Рівненщині рятувальники надали допомогу швачці по звільненню руки зі швейної машинки.

    Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.

    11 лютого о 17:15 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що в місті Вараш у кіоску прошиття коврів жінка-швачка 1971 року народження прошила собі наскрізь палець та самостійно не могла витягнути голку.

    На місце виклику прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш та за допомогою інструментів розкрутили механізм швейної машинки і звільнили палець.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    До надання допомоги було залучено один спецавтомобіль та троє рятувальників.

    Теги: ДСНС рятувальники Рівненщина жінка
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