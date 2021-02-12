На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці: фото
Рятувальникам довелося розкрутити швейну машинку для порятунку руки
На Рівненщині рятувальники надали допомогу швачці по звільненню руки зі швейної машинки.
Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.
11 лютого о 17:15 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що в місті Вараш у кіоску прошиття коврів жінка-швачка 1971 року народження прошила собі наскрізь палець та самостійно не могла витягнути голку.
На місце виклику прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш та за допомогою інструментів розкрутили механізм швейної машинки і звільнили палець.
До надання допомоги було залучено один спецавтомобіль та троє рятувальників.