На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці: фото

На Рівненщині жінка прошила наскрізь пальці на швейній машинці

Рятувальникам довелося розкрутити швейну машинку для порятунку руки

На Рівненщині рятувальники надали допомогу швачці по звільненню руки зі швейної машинки.

Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.

11 лютого о 17:15 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що в місті Вараш у кіоску прошиття коврів жінка-швачка 1971 року народження прошила собі наскрізь палець та самостійно не могла витягнути голку.

На місце виклику прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Вараш та за допомогою інструментів розкрутили механізм швейної машинки і звільнили палець.

Фото: ДСНС

До надання допомоги було залучено один спецавтомобіль та троє рятувальників.