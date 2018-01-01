На Різдво в Україні чергуватимуть сім тисяч рятувальників

ДСНС буде здійснювати посилений моніторинг пожежної обстановки

На період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Про це повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін під час селекторної наради в Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, у



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ДСНС буде здійснювати посилений моніторинг пожежної обстановки

На період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Про це повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін під час селекторної наради в Міністерстві внутрішніх справ.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 6 по 9 січня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних святкувань, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Загалом, до 8-ї ранку 9 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. А також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8.