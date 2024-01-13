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На саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити важливе рішення для України – нардеп

Надія Карбунар
glavcom.ua
На саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити важливе рішення для України – нардеп
Україну буде політично запрошено до Альянсу
фото з відкритих джерел

Рішення не означатиме негайного членства і вступу Альянсу у війну проти Росії

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв вважає, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в липні 2024 року в Вашингтоні, щодо України можуть ухвалити рішення про «політичне запрошення». Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

«Я думаю, що нічого нереального в тому, щоб Україну було політично запрошено до Альянсу, немає. І я думаю, що ми якраз таки на цьому і будемо наполягати, і цього просити», - зазначив Єгор Чернєв.

Політик зауважив, що таке рішення не означатиме негайного членства і вступу Альянсу у війну проти Росії.

«Це не означає, що наступного дня ми станемо членами НАТО і на нас буде розповсюджуватися 5-стаття Вашингтонського договору, але це вже й не просто декларація про «відкриті двері» для України», - наголосив він.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

Теги: депутат декларація Єгор Чернєв запрошення

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