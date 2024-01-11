Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію

Три країни НАТО підготували угоду про розмінування Чорного моря

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі та підпишуть меморандум. Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєвоважливого експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Меморандум про взаєморозуміння має підписати сьогодні Стамбул, що стане першою великою спільною акцією чорноморських країн з того часу, як президент Володимир Путін вторгся в Україну в лютому 2022 року.

Ініціатива, яку очолює Стамбул, покликана знешкодити міни, що дрейфують у певні райони Чорного моря. Як зазначає Bloomberg, вторинним мотивом є виключення інших членів НАТО із зусиль безпеки, включаючи США та Великобританію, щоб уникнути ескалації напруженості в регіоні.

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Росія та Україна є великими виробниками зерна, і війна дедалі більше загрожує безпечному проходженню вантажів. Проте з середини вересня Україна перевезла через свій Чорноморський коридор 15 млн тонн вантажів, переважно продуктів харчування, оскільки скорочення фінансової допомоги з боку союзників робить для країни ще більш важливим забезпечення доставки своїх товарів на світові ринки. Значні поставки також потрібні для того, щоб експортувати більший, ніж очікувалося, урожай минулого року.

Раніше повідомлялося, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.