Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море
Представники Туреччини, Румунії та Болгарії погодились сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин у Чорному морі
фото: msb.gov.tr

У межах угоди кожна з країн залучить по три мінних тральщики і один корабель управління

Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. Досягти угоди вдалося після багатомісячних переговорів між союзниками по НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

«З початком війни виникла загроза плавучих мін у Чорному морі. Для боротьби з нею, ми домовилися сформувати цільову групу по боротьбі з мінами в Чорному морі», – сказав Гюлер.

Морські міни становлять загрозу для експортних маршрутів України через Чорне море з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас кілька комерційних суден постраждали, включно з балкером, що прямував у порт на Дунаї для завантаження зерна в грудні минулого року.

За словами представника Міністерства оборони Туреччини, в межах угоди будуть задіяні по три мінних тральщики від кожної країни і один корабель управління.

Командувачі ВМС трьох країн сформують комітет для управління операцією, заявив Гюлер, додавши, що після закінчення війни в Україні до неї можуть бути залучені й інші чорноморські держави.

Турецький міністр заявив, Анкара розглядає потенційний внесок у цю ініціативу нечорноморських союзників по НАТО як «цінний», але вона буде відкрита тільки для кораблів «трьох прибережних країн-союзників».

Нагадаємо, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

Зазначимо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомом, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Теги: Чорне море НАТО Румунія Туреччина Болгарія розмінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед повномасштабним вторгненням аналогічний корабель РФ перекинула у Чорне море нібито для навчань
Росія перекинула до Севастополя найновіший десантний корабель
8 сiчня, 10:07
Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
7 сiчня, 00:20
У 34 підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю почали брати свідчення
Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю
4 сiчня, 08:16
2 січня Росія масштабно атакувала Україну
Рада Україна-НАТО скликає надзвичайне засідання через масштабні обстріли РФ
3 сiчня, 18:32
Туреччина відправила до Росії першу партію яєць
Туреччина вирішила підзаробити на продуктовій кризі у Росії
3 сiчня, 14:30
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
2 сiчня, 07:39
Єнс Столтенберг удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України»
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
31 грудня, 2023, 12:30
У двох морях на чергуванні у ворога перебувають п’ять ракетоносіїв
РФ вивела в Чорне море три ракетоносії з «Калібрами»
30 грудня, 2023, 08:50
Росія імпортуватиме яйця із двох країн
Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями
13 грудня, 2023, 17:34

Політика

Словаччина – за мирні переговори України з Росією. Український посол пояснив, що означають ці заяви
Словаччина – за мирні переговори України з Росією. Український посол пояснив, що означають ці заяви
Вперше за 30 років: «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії
Вперше за 30 років: «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії
Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море
Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море
Кремль готує нову заборону для росіян
Кремль готує нову заборону для росіян
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
25K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
14K
Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
12K
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
11K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9134
Кремль готує нову заборону для росіян

Новини

Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Сьогодні, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua