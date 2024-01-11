Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море

Представники Туреччини, Румунії та Болгарії погодились сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин у Чорному морі

У межах угоди кожна з країн залучить по три мінних тральщики і один корабель управління

Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. Досягти угоди вдалося після багатомісячних переговорів між союзниками по НАТО. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

«З початком війни виникла загроза плавучих мін у Чорному морі. Для боротьби з нею, ми домовилися сформувати цільову групу по боротьбі з мінами в Чорному морі», – сказав Гюлер.

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Морські міни становлять загрозу для експортних маршрутів України через Чорне море з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас кілька комерційних суден постраждали, включно з балкером, що прямував у порт на Дунаї для завантаження зерна в грудні минулого року.

За словами представника Міністерства оборони Туреччини, в межах угоди будуть задіяні по три мінних тральщики від кожної країни і один корабель управління.

Командувачі ВМС трьох країн сформують комітет для управління операцією, заявив Гюлер, додавши, що після закінчення війни в Україні до неї можуть бути залучені й інші чорноморські держави.

Турецький міністр заявив, Анкара розглядає потенційний внесок у цю ініціативу нечорноморських союзників по НАТО як «цінний», але вона буде відкрита тільки для кораблів «трьох прибережних країн-союзників».

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Нагадаємо, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

Зазначимо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомом, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.