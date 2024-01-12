НАТО зробило невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Альянс очікує затяжну війну з невеликими наступами, завоюваннями і втратою територій

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році. Про це пише Digi24.

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«Мій заклик – готуватися до довгої війни, вона триватиме. Вона не закінчиться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб», – зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

Він зазначив, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами й контрнаступами, із завоюваннями і втратою території.

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«Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця», – сказав Джоане.

Нагадаємо міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи. Однак, на його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році.