Колишній генсек НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій

Расмуссен вважає, що це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. Таку думку висловив колишній генсек альянсу (у 2009-14 рр.), якого цитує The Guardian.

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За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

Видання зазначає, що Київ був дуже розчарований липневим самітом НАТО, де під тиском США та Німеччини альянс ухилився від озвучення конкретних строків прийому України до своїх лав. На думку Расмуссен наступний саміт НАТО у 2024 року не повинен знову відкладати на потім питання про членство України в блоці.

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Щоб запобігти прямій війні між НАТО та Росією у зв'язку з потенційним вступом України в Альянс, Расмуссен вказує на необхідність виключити з угоди про вступ до НАТО ті території, що наразі перебувають під контролем Росії. За його думкою, це зміцнило б позицію України.

«Абсолютна достовірність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українські території всередині НАТО і таким чином вивільнила б українські сили для виходу на лінію фронту. Щоб зробити статтю 5 достовірною, Росія повинна мати чітке повідомлення про те, що на будь-яке порушення території НАТО матиме відповідь», – заявив він.

На думку Расмуссена, реалізація цієї пропозиції до певної міри нагадує запровадження забороненої для польотів зони – Росія буде повинна утриматися не лише від польотів авіації над українською територією, але й від запуску ракет на українські міста.

Для розуміння Расмуссен навів приклад Західної Німеччини, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, але без територій Східної Німеччини.