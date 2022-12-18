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На сході та півдні України оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
На сході та півдні України оголошено повітряну тривогу: карта
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

У Нікопольській громаді існує загроза артобстрілу

Вночі, 18 грудня, у східних та південних областях пролунали сирени. 

Зокрема повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Також сирени пролунали і в тимчасово окупованому Криму.

Разом з тим у Нікопольській громаді існує загроза артобстрілу.

На сході та півдні України оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, 16 грудня, Російська Федерація вкотре завдала по Україні масованого удару. Через пошкодження енергооб'єктів введені екстрені аварійні відключення електроенергії по всій країні.

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Теги: тривога Україна війна

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