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Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла
У Київській області після масованого ракетного обстрілу триває відновлення електроенергії
фото ілюстративне

За даними голови ОВА, енергетики працюють, щоб вийти в планові відключення

У Київській області Кількість постраждалих унаслідок масованого ракетного удару росіян по Київщині вранці 16 грудня, зросла до чотирьох осіб. Ситуація з електропостачанням після ворожого обстрілу поступово налагоджується. Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В Київській області після масованого ракетного обстрілу триває відновлення електроенергії. Ситуація поступово вирівнюється», – зазначив Кулеба.

За даними голови ОВА, енергетики працюють, щоб вийти в планові відключення та до опівночі заживити Бровари й Бориспіль.

У Білій Церкві ситуація складніша, але, за словами Кулеби, є чіткий план відновлення. Очільник обладміністрації закликав громадян набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин. «Станом на зараз через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний», – повідомив Кулеба.

Він додав, що вся критична інфраструктура в регіоні працює.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 грудня, Російська Федерація вкотре завдала по Україні масованого удару. Через пошкодження енергооб'єктів введені екстрені аварійні відключення електроенергії по всій країні.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Теги: військові інфраструктура Київщина обстріл війна

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