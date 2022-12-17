Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви

Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії

Російські окупаційні війська зранку 17 грудня обстрілюють нещодавно звільнений український Херсон. Внаслідок обстрілів є постраждала й загиблий. Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

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«Зранку російські загарбники обстрілюють Херсон – постраждали двоє людей. Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, який перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.