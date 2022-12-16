Зеленський звернувся до партнерів після масового обстрілу України

Шановні наші партнери, Зеленський: «Знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО»

Сьогоднішній масований ракетний обстріл показав, що Україна потребує надійної системи протиповітряної оборони, щоб захищатися від Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави, реагуючи на сьогоднішній російський масований ракетний обстріл, закликав західних партерів знайди можливість посилити українську ППО.

«Буду повторювати це постійно: Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей», – наголосив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський також подякував українським військовим за сьогоднішній захист неба. «Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам й усім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначились усі повітряні командування: «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід».

А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва», - наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що Російська Федерація ракетним ударом 16 грудня атакувала цивільні об'єкти в Україні. У Кривому Розі весь день відбувався розбір завалів житлового будинку, до якого потрапила одна з російських ракет. У переліку загиблих на даний момент троє, ще понад десять осіб поранено, зокрема дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Також Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет США. Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 млн призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення РФ в Україну.