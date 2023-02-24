На Сумщині окупанти обстріляли протитанковими ракетами маршрутку

Внаслідок обстрілу травмувалися чотири цивільні особи

Російські загарбники обстріляли з території РФ цивільне маршрутне таксі «Рута» сполученням Журавка-Суми в районі с. Водолаги Хотінської громади Сумського району. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

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«Російські терористичні війська продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни, здійснюючи обстріли ділянок місцевості мирних населених пунктів, цивільної інфраструктури та мирного населення», – йдеться.в повідомленні.

Внаслідок терористичного обстрілу травмувалися чотири цивільні особи.

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Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.

Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них чотири – баражуючими боєприпасами типу «Ланцет». Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається значною по всій території України.