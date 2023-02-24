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Синєгубов розкрив нові плани окупантів на Харківську область

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Синєгубов розкрив нові плани окупантів на Харківську область
фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Голова ОВА: «Харківська область буде під ударом. Перша мета противника – максимально відновити втрачені позиції та контролювати майже 30% території області» 

Відновлення контролю над Харківщиною потрібне російським окупантам як мінімум для того, щоб забезпечити собі логістику на територіях Донецької та Луганської областей. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зі слів Синєгубова, ворог, згідно з даними своєї розвідки, прораховує втрати і взагалі реальність взяття тих чи інших позицій.

«Тому ми працювали і наразі продовжуємо працювати над підвищенням обороноздатності та будівництвом фортифікаційних, оборонних споруд. Є низка заходів, яких ми вживаємо фактично цілодобово. Ми чітко розуміємо, що ворог це бачить і якщо він навіть піде тими силами, якими йшов 24 лютого, то шансів для відновлення втрачених позицій у нього немає», – пояснив очільник Харківської ОВА.

На його думку, Харківська область дійсно буде під ударом.

«Перша мета противника – максимально відновити втрачені ним навесні 2022 року позиції та контролювати майже 30% території області. Йому це потрібно як мінімум для того, щоб забезпечити для себе логістику на територіях Донецької та Луганської областей», – пояснив він.

Здійснення таких планів, вважає чиновник, дасть можливість ворогу захопити ще більше територій. «Якщо у ворога будуть якісь успіхи, він може розраховувати захопити ще більше територій Харківської області, намагаючись покращити свої позиції на можливих майбутніх перемовинах або для фактичного шантажу керівництва нашої держави. Ми розуміємо, що будуть атаки, ворог розтягуватиме фронт та не дасть спокій Харківській області, але, враховуючи нашу підготовку та підготовку Збройних сил, для нього успіх тут є малоймовірним», – наголосив голова Харсківської ОВА.  

До слова, на думку Олега Синєгубова,  російські окупанти наразі не проводять масштабних атак або наступальних дій, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях.

Читайте також інтерв’ю: Олег Синєгубов: Харківська область буде під ударом. Але ворог б'ється головою об стіну
Теги: війна росія тероризм Харківщина Олег Синєгубов

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