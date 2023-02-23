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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Убиті окупанти падають у ціні

glavcom.ua
Ніхто не шкодуватиме за вбитими загарбниками
фото з відкритих джерел

Щодо людських якостей матері окупанта кожен може судити сам

Натрапив в Інтернеті на життєву історію, показову для сьогоднішньої Росії. Матір і дружина убитого окупанта, 23-річного Кирила Александрова, одержали за небіжчика по 6,7 млн. рублів, а тепер судяться за його машину. Такий собі конфлікт хорошого з кращим – хто пам'ятає, засадничий принцип літератури соціалістичного реалізму.

Пропоную послухати пряму мову матері окупанта: «Після 3 травня у мене почалася нова війна – війна з дружиною мого сина. Вона одержала 6,7 млн. рублів, як і я. Але їй цього не вистачило. Вона вирішила ще машину сина відсудити. Звісно, ця машина придбана в шлюбі, я не сперечаюсь. Але ж повинні бути якісь людські якості в людях...»

На цьому цитату обриваю. Щодо людських якостей матері окупанта кожен може судити сам.

Убиті окупанти падають у ціні фото 1

Але цим жінкам, за їхньою ж логікою, ще «пощастило»: Кирил Александров загинув 9 березня минулого року. Тоді російська влада ще «заохочувала» близьких родичів убитих окупантів значними грошовими компенсаціями. Влада ще тішила себе ілюзією швидкого упокорення України.

Не так сталося, як гадалося. І рахунок людино/днів – тобто кількості ліквідованих окупантів і часу, який триває агресія – виявився таким, що і бюджет розвиненої країни, не те що Росії, не витримає. Помножте 13,4 млн. рублів, одержаних «невтішними» матір'ю та дружиною Кирила Александрова, на майже 150 тисяч трупів.

Тому останнім часом про мільйони вже не йдеться. І навіть про диво російського автобудування «Лади» теж. Раз по раз вигулькує інформація про передані родичам загиблих дрова, пачку пельменів, набір ковбаси, мішок картоплі чи барана.

Промигтіло фото якихось вдів, яких утішили шубами, а потім виявилося, що шуби були видані для зйомок – це реквізит, і його треба повертати.

Дивишся на все це і несамохіть думаєш: – Господи, як же ми жили з ними стільки років в одній країні!

А крім того, це ще одна підстава викреслити міфічні радянські свята з нашого календаря, про що я писав недавно. Адже їх відзначають там, за поребриком. Ну, яка притомна людина захоче відзначати щось в один день з ними!

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Теги: росія окупанти бюджет війна агресія дружина влада росіяни

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