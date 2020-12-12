На Сумщині під час пожежі врятували 40 тисяч курей

Займання спровокувало сильне задимлення, пожежникам довелося працювати в захисних апаратах

У Конотопському районі Сумської області 11 грудня загасили пожежу на птахофабриці і врятували близько 40 тисяч курей.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, пожежа виникла на птахофабриці в смт. Дубов'язівка Конотопського району.

«На місці виклику було встановлено, що пожежа сталася в будівлі птахофабрики, загальна площа якої становить близько 1200 кв. м. Горіння відбувалося в приміщенні яйцезбірника. Вогонь охопив тару для яєць і перекинувся на облицювання стін. Утворилося сильне задимлення», – сказано в повідомленні.

Тоді пожежним довелося працювати в захисних апаратах. Гасіння загоряння вимагало значної кількості води, тому автоцистерни довелося направляти для дозаправки від пожежного гідранта, який перебував на відстані 1,5 км від центру горіння.

За попередніми висновками, причина загоряння – коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, 11 грудня на Київщині пожежа забрала життя літньої жінки.