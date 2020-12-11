В окупованому Криму водій-самогубець заблокувався всередині авто з дружиною і скоїв підпал

Дружина встигла вистрибнути з палаючої машини, проте отримала значні опіки

В окупованому Криму на Ялтинській трасі водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter заблокував зсередини двері автомобіля, що рухався дорогою і підпалив каністру з пальним. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією, подія сталася неподалік зупинки Ай-Даніль.

«Водій мікроавтобуса загинув, а його дружина, що також була в машині, вистрибнула на ходу, проте отримала значні опіки. Постраждалу госпіталізували», ─ йдеться у повідомленні.

У місцевій поліції підтвердили, що на Ялтинській трасі в районі зупинки «Ай-Даніль» дійсно загорівся автомобіль, проте деталі події не розкрили.

«Наразі інформація перевіряється поліцією і за підсумками перевірки буде прийнято відповідне рішення», ─ зазначили у відомстві.