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    В окупованому Криму водій-самогубець заблокувався всередині авто з дружиною і скоїв підпал

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    Водій маршрутки загинув, а його дружину госпіталдізували - В окупованому Криму водій-самогубець заблокувався всередині авто з дружиною і скоїв підпал
    Водій маршрутки загинув, а його дружину госпіталдізували

    Дружина встигла вистрибнути з палаючої машини, проте отримала значні опіки

    В окупованому Криму на Ялтинській трасі водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter заблокував зсередини двері автомобіля, що рухався дорогою і підпалив каністру з пальним. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Згідно з інформацією, подія сталася неподалік зупинки Ай-Даніль.

    «Водій мікроавтобуса загинув, а його дружина, що також була в машині, вистрибнула на ходу, проте отримала значні опіки. Постраждалу госпіталізували», ─ йдеться у повідомленні.

    У місцевій поліції підтвердили, що на Ялтинській трасі в районі зупинки «Ай-Даніль» дійсно загорівся автомобіль, проте деталі події не розкрили.

    «Наразі інформація перевіряється поліцією і за підсумками перевірки буде прийнято відповідне рішення», ─ зазначили у відомстві.

    Теги: пожежа Крим ДТП ЗМІ машини водій автомобіль дружина Mercedes
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