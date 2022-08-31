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Рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин (фото)
Корови стали жертвами рашистського вогню 
фото: ЗАпорізька ОВА

Окупанти «денацифікували» ферму 

Уночі 31 серпня російські загарбники здійснили артилерійський обстріл молочної ферми поблизу села Велика Білозерка на Запоріжжі. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

За інформацією місцевих жителів встановлено, що було приблизно 10-12 прильотів по об'єктах ферми, наслідок цього знищено 11 корпусів. Вціліло тільки три корпуси, доїльний зал і кормоцех.

«На фермі було майже 2 тис. голів великої рогатої худоби, з них приблизно половина під час обстрілу загинула ( точну кількість ще не встановлено)», – йдеться в повідомленні.  

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Двоє працівників зазнали поранень: чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів, його забрала «швидка». Наразі його стан задовільний. Жінка отримала контузію і після наданої допомоги медиків від госпіталізації відмовилась. 

Нагадаємо, раніше відому на Донеччині страусину ферму в Ямполі розбомбили росіяни. На жаль, тварини загинули.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл тварини

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