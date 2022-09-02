Пошкоджено будинок та гараж: Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині

Внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі

Сьогодні, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Там зафіксовані руйнування. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.

«Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування», – розповів Живицький

Очільник військової адміністрації Сумщини додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

Нагадаємо, 30 серпня рашисти обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.