Обстріл Запорізької АЕС: п’ятий енергоблок вийшов із ладу

Пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ

Унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

«Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції», – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС. Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, рашисти, які обстрілюють зранку 1 вересня окупований Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію ( над містом кружляють гелікоптери).

Як стало відомо, росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська з самого ранку обстрілюють тимчасово захоплений ними Енергодар. Напередодні повідомлялося, що 1 вересня місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС.