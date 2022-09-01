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Обстріл Запорізької АЕС: п’ятий енергоблок вийшов із ладу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Запорізької АЕС: п’ятий енергоблок вийшов із ладу
Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України
колаж: glavcom.ua

Пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ

Унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

«Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції», – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.  Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, рашисти, які обстрілюють зранку 1 вересня окупований Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію ( над містом кружляють гелікоптери). 

Як стало відомо, росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська з самого ранку обстрілюють тимчасово захоплений ними Енергодар.  Напередодні повідомлялося, що 1 вересня місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС.

Теги: війна окупація АЕС Запоріжжя

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