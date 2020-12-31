На Сумщині в аварії з вантажівкою постраждали двоє поліцейських

Водія та одного з пасажирів легковика медики доправили до лікарні

На автотрасі Суми-Київ-Юнаківка поблизу села Сула у результаті зіткнення службового автомобіля Рено-Дастер та вантажівки-автовоза постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Сумської області.

«Подія сталася 30 грудня о 05:40 на автотрасі Суми-Київ-Юнаківка, поблизу села Сула Сумського району. В результаті зіткнення службового автомобіля Рено-Дастер та вантажівки-автовоза потерпіли двоє правоохоронців. На місце аварії виїхали бригада «швидкої допомоги» та слідчо-оперативна група Сумського районного відділу поліції. Наразі встановлено, що в іномарці перебували четверо працівників служб та підрозділів поліції з іншої області», - йдеться у повідомленні.

Водія та одного з пасажирів легковика медики доправили до лікарні. Водію вантажівки медична допомога не знадобилась.

Працівники Управління кадрового забезпечення ГУНП області, Управління внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань розпочали перевірки причин та обставин дорожньо-транспортної події, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.