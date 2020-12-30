В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
У результаті постраждали водій та відвідувачка кафе
В Одесі автомобіль Nissan Almera з'їхав з проїжджої частини на проспекті Шевченка та врізався у терасу McDonald's. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
За словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. Дівчину без свідомості і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі. Постраждалу дівчину відвезли у міську клінічну лікарню №1.
Як повідомляється, удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе і розкидала столи і стільці на майданчику.
За даними видання, постраждав також водій автомобіля. Чоловіка також відвезли на швидкій і госпіталізували у 11-у лікарню. У якому стані перебував водій, інформації немає.
На місці працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, що на Івано-Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою.