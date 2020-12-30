В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі

Удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе

У результаті постраждали водій та відвідувачка кафе

В Одесі автомобіль Nissan Almera з'їхав з проїжджої частини на проспекті Шевченка та врізався у терасу McDonald's. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

За словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. Дівчину без свідомості і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі. Постраждалу дівчину відвезли у міську клінічну лікарню №1.

Як повідомляється, удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе і розкидала столи і стільці на майданчику.

За даними видання, постраждав також водій автомобіля. Чоловіка також відвезли на швидкій і госпіталізували у 11-у лікарню. У якому стані перебував водій, інформації немає.

На місці працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою.