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    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі

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    Удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе - В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    Удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе
    Фото: Думская

    У результаті постраждали водій та відвідувачка кафе

    В Одесі автомобіль Nissan Almera з'їхав з проїжджої частини на проспекті Шевченка та врізався у терасу McDonald's. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    За словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. Дівчину без свідомості і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі. Постраждалу дівчину відвезли у міську клінічну лікарню №1.

    Як повідомляється, удар був досить потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе і розкидала столи і стільці на майданчику.

    За даними видання, постраждав також водій автомобіля. Чоловіка також відвезли на швидкій і госпіталізували у 11-у лікарню. У якому стані перебував водій, інформації немає. 

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    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    В Одесі водій врізався у терасу McDonald's: є постраждалі
    Фото: Думская

    На місці працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуються.

    Нагадаємо, що на Івано-Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою.

    Теги: ДТП Одеса водій автомобіль поліція
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