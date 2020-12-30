На Івано-Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою

Внаслідок ДТП постраждало двоє осіб

В Івано-Франківській області 30 грудня автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що аварія сталася об 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 «Татарів-Коломия-Кам’янець-Подільський».

«Внаслідок ДТП швидкої медичної допомоги «Peugeot Boxer» та вантажного автомобіля ЗІЛ-130 було травмовано двох осіб», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місця події було направлено рятувальників, які провели заходи щодо від’єднання клем АКБ та змивання паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини автодороги, а також встановили автомобіль швидкої медичної допомоги на колеса.

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