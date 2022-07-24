На Сумщині зафіксовано понад 30 прильотів за день

Рашисти обстріляли три громади на Сумщині

Росіяни били з мінометів по Білопільській громаді

У неділю, 24 липня, окупанти понад 30 разів обстріляли Сумщину. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За інформацією Живицького, близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.

Також близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 «приходів».

Разом з тим росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».

«На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань», − повідомив голова обласної адміністрації.

Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область.

Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. Ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Разом з тим 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.