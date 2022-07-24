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    Події в Україні

    На Сумщині зафіксовано понад 30 прильотів за день

    Рашисти обстріляли три громади на Сумщині - На Сумщині зафіксовано понад 30 прильотів за день
    Рашисти обстріляли три громади на Сумщині
    фото: www.facebook.com/Zhyvytskyy

    Росіяни били з мінометів по Білопільській громаді

    У неділю, 24 липня, окупанти понад 30 разів обстріляли Сумщину. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

    За інформацією Живицького, близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.

    Також близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 «приходів».

    Разом з тим росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».

    «На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань», − повідомив голова обласної адміністрації.

    Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область.

    Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. Ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

    Разом з тим 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

    Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

    За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині зафіксовано понад 30 прильотів за день