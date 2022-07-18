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  3. Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет
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    Новини

    Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет

    Російські окупанти застосували проти України понад 3 тис. крилатих ракет - Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет
    Російські окупанти застосували проти України понад 3 тис. крилатих ракет
    фото з відкритих джерел

    Кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти України, неможливо порахувати, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців.

    За його словами, всіх, хто відповідальний за агресію, притягнуть до відповідальності.

    «Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено», – сказав він.

    Зеленський пригадав, що сьогодні, 17 липня, у річницю збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом, в Росії заявили про нібито «судний день« для України.

    «Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально», – повідомив президент.

    До слова, у ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет