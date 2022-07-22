Били з «Градів»: окупанти випустили близько 20 ракет по Запорізькій області

Більшість снарядів потонула в річці Дніпро

Увечері окупанти обстріляли з «Градів» Запорізьку область. По області було випущено близько 20 ракет. Про це повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілів немає.

«Гучні вибухи, які були чутні в обласному центрі сьогодні ввечері - це результат ворожої атаки з системи «Град». За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет», – повідомив Старух.

За словами голови ОВА, більшість снарядів потонула в річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка і Канівське. Старух закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги та не розголошувати інформацію про «прильоти».

«У разі оголошення повітряної тривоги швидко їдемо до укриття. І пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рашисти здійснили 28 обстрілів населених пунктів Донеччини. Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також рашисти обстріляли три райони Дніпропетровської області – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Вдарили ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ, внаслідок чого одна людина загинула, а дев’ять дістали поранення.

Зазначимо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.