Росіяни мінують береги Інгульця – Інститут вивчення війни

Росіяни намагаються покращити своє становище на півдні

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ в районі Снігурівки – Зеленодольська на півдні України. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, росіяни намагаються покращити своє становище на півдні. Зокрема, вони завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

На Донбасі окупанти завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас сили оборони України вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на схід і південь від Бахмута.

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на північний захід від міста Донецьк.

Українські сили вели обмежені позиційні бої на північ від міста Харкова. Російські війська здійснили локалізовані наземні атаки поблизу кордону Херсонсько-Миколаївської області.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що новосформований чеченський батальйон «Захід-Ахмат» не буде негайно введений в Україну і залишиться в Чечні.

Глава Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилін підписав угоду про співпрацю з окупаційним главою Харківської області, яка свідчить про намір Кремля інтегрувати Харківську область до складу Російської Федерації.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з «Градів» Запорізьку область. По області було випущено близько 20 ракет.

Також рашисти обстріляли три райони Дніпропетровської області – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Вдарили ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ, внаслідок чого одна людина загинула, а дев’ять дістали поранення.