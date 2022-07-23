Удар по Кропивницькому: РФ випустила 13 ракет, є жертви

Російські війська випустили вісім ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22

Росіяни поцілили у військовий аеродром та в об’єкт «Укрзалізниці»

Зранку 23 липня російські окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його даними, російські війська випустили вісім ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

«Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені», – повідомив Райкович.

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади обленерго працюють.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Також вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

У ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.