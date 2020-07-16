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    Події в Україні

    На території покинутого заводу в Маріуполі витекла невідома хімічна речовина

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    Надзвичайна подія сталася&nbsp;на території покинутого лікеро-горілчаного заводу та прилеглій до нього території&nbsp; - На території покинутого заводу в Маріуполі витекла невідома хімічна речовина
    Надзвичайна подія сталася на території покинутого лікеро-горілчаного заводу та прилеглій до нього території 

    Рідина розлилася внаслідок корозійного пошкодження резервуара

    На території покинутого заводу в Центральному районі Маріуполя сталося витікання невідомої речовини.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

    15 липня до поліції надійшло повідомлення, що на території покинутого лікеро-горілчаного заводу та прилеглій до нього території відбулося витікання невідомої рідини з кислотним запахом.

    На місце події віддразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці розпочали невідкладні слідчі дії. Наслідки події ліквідовували співробітники комунальних служб та ДСНС.

    Наразі витікання локалізовано та наслідки оперативно усунуті. Загрози навколишньому середовищу та мешканцям немає.

    Встановлено, що рідина розлилася внаслідок корозійного пошкодження резервуара, в якому вона містилася. Пробу речовини направлено на дослідження.

    За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Наразі поліцейські встановлюють осіб, за чиєї вини сталася подія.

    Національна поліція України Донбас ДСНС розслідування
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