Шмигаль: бойовики не випускають з Донбасу дітей для вступу в українські виші



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На окупованому Донбасі бойовики встановлюють «залізну завісу», щоб зупинити відтік молоді

Дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські навчальні заклади, бойовики не випускають на територію вільної України

Бойовики не випускають з окупованої частини Донбасу на підконтрольну урядові територію України абітурієнтів, які хочу вступити в українські вищі навчальні заклади.

Про це 15 липня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Щодо ситуації на сході України, крім порушення Мінських домовленостей, надходить інформація, що дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські виші, навчальні заклади, бойовики не випускають на територію вільної України», — розповів прем’єр.

Він доручив віцепрем’єр-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Резнікову взяти цю ситуацію на особистий контроль.

«Підключайте до цього Міністерство освіти, аби не зірвався процес, і діти (з окупованих територій, — ред.) могли отримати освіту в наших навчальних закладах», — зазначив Шмигаль і додав, що повернення молоді і дітей з тимчасово окупованих територій в український освітній та культурний простір є частиною стратегії деокупації Донбасу.

Як повідомлялося, на окупованому Донбасі бойовики встановлюють «залізну завісу», щоб зупинити відтік молоді.

Нагадаємо, уже відбулися тестування ЗНО з математики; української мови та літератури; фізики; англійської мови; іспанської, німецької, французької мови та історії України.

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