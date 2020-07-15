Ар’єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке «та сторона» документ



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Володимир Зеленський досі не назвав Росію агресором

Також нардеп питає президента, чи є для нього Росія агресором

Пояснити суспільству, що таке «та сторона» і чому президент Зеленський уникає називати Росію агресором – із таким зверненням до Офісу президента звернувся народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв. Звернення він опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

«13 липня 2020 року російсько-терористичні війська із засідки обстріляли групу українських військових, які спільно з медиками у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права проводили евакуацію тіла загиблого українського військового в районі населеного пункту Зайцеве. В результаті підступного обстрілу загинув медичний працівник. Президент України і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський майже добу не надавав реакції на цей злочин. Лише після обурення суспільства на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з’явилося повідомлення під заголовком «На виконання завдання глави держави головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника Офісу президента відбули на Донбас для вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого, у якому було зазначено, що Головнокомандувач «тримає під особистим контролем ситуацію», – йдеться у зверненні.

«Рік і два місяці Володимир Зеленський обіймає пост президента України. Весь цей час у своїх публічних виступах він усіляко уникає конкретики і чіткості у висловлюваннях, які стосуються російсько-української війни, що забирає життя захисників України. «Та сторона», «незаконні формування», «мир в очах Путина» – всі ці розмиті і неконкретні формулювання накладаються на нездатність чітко відповісти на питання «Хто напав на Україну і веде війну проти нашої держави?» і руйнують міжнародну коаліцію на підтримку України. Навіть це кричуще порушення домовленостей, результатом якого стала загибель медика і поранення військових, не допомогло Президенту відійти від абстрактних формулювань «та сторона», «незаконні формування», «інший бік лінії фронту» і не примусили Зеленського назвати Росію агресором і окупантом», – констатує Ар’єв.

«Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офісу треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити – що таке «та сторона» і відповісти на інші питання мого звернення. Відповідь опублікую», – прокоментував народний депутат своє звернення.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про Росію. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.