Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)



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Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин Фото: ООС

Російські найманці дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2

На Донбасі зафіксовано черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2, які загрожують життю та здоров’ю мирного населення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Так, 15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське, Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2. Оперативно прибувши на місце обстрілу спостережна група української сторони СЦКК, провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ «Бахмутський аграрний союз» внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2, що не привелась в бойовий стан. Планується подальша утилізація боєприпасу підрозділом ДСНС України. Існує ймовірність можливості знаходження декількох таких мін на прилеглій території», - йдеться в повідомленні.

Даний вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації. Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.