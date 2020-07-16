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    Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)

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    Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин&nbsp; - Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)
    Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин 
    Фото: ООС

    Російські найманці дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2

    На Донбасі зафіксовано черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2, які загрожують життю та здоров’ю мирного населення.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    «Так, 15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське, Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2. Оперативно прибувши на місце обстрілу спостережна група української сторони СЦКК, провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ «Бахмутський аграрний союз» внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2, що не привелась в бойовий стан. Планується подальша утилізація боєприпасу підрозділом ДСНС України. Існує ймовірність можливості знаходження декількох таких мін на прилеглій території», - йдеться в повідомленні.

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    Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)
    Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)
    Окупанти використовують на Донбасі заборонені міни російського виробництва (фото)

    Даний вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації. Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.
    Росія бойовики на Донбасі Донбас СЦКК боєприпаси Операція Об’єднаних сил
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