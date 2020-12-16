На Тернопільщині через зерня кукурудзи померла однорічна дівчинка

Правоохоронці почали одразу два кримінальні провадження – за фактом смерті дитини і щодо дій лікарів

У Тернопільській області через кукурудзяне зерно померла дівчинка, якій був один рік і два місяці. Воно перекрило їй дихальні шляхи, і дитина задихнулася, повідомляє ТСН у середу, 16 грудня.

Родичі впевнені, що втратили дочку через медиків, котрі не надали належної допомоги. У свою чергу лікарі стверджують, що мама з тіткою самі не захотіли лікувати дитину у них і пішли.

За словами тітки дитини, у травмпункті лікарні її племінницю оглядали травматолог і гінеколог, а потім вони ще пів години чекали на педіатра, поки дитина задихалася. Прибувши на місце, лікар оглянув дівчинку і нічого в її горлі не виявив.

За словами педіатра, сім'ї пропонували викликати швидку допомогу, але ті відмовилися, а потім і зовсім зникли з дитиною. Тітка дівчинки підтвердила, що вони пішли з лікарні, але тільки тому, що там їм не допомогли. Пізніше вони повернулися, але було вже пізно, дівчинка померла.

І тільки після розтину медики і рідні дізналися, що стало причиною асфіксії. Виявляється, дівчинка потягла у рот зернятко кукурудзи, воно застрягло і перекрило дихальні шляхи.

«Виявляється у тому мішечку, який дитина смоктала, був не тільки мішечок, а й зерна кукурудзи», – сказав районний педіатр Богдан Помарянець.

Правоохоронці почали одразу два кримінальні провадження – за фактом смерті дитини і щодо дій лікарів.

«Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, щоб з'ясувати, чи кваліфіковану допомогу надали лікарі закладу, куди зверталися батьки за допомогою», – говорить прессекретар прокурора Тернопільської області Леся Гурецька.

Якби не витратили кілька годин дорогоцінного часу, то життя дитини можна було б врятувати, кажуть медики. Адже в обласній лікарні є спеціальне обладнання, яким можна було дістати кукурудзяне зернятко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині троє школярів отруїлися невідомою рідиною.