28 людей постраждали від отруєння їжею у Черкасах та на Волині
У Черкасах постраждалі вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс»
На Волині та у Черкасах сталися випадки масового отруєння людей.
Про це 5 вересня повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, на Волині протягом 2 та 3 вересня до Любешівської лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них дві дитини).
«Встановлено, що 31 серпня вони відвідували кафе «Олеся» у с. Залізниця Любешівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - говориться у повідомленні.
Також в період з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них п’ятеро дітей).
Постраждалі повідомили, що вони вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс» м. Черкаси.
Нагадаємо, шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили в лікарню з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А».
До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.
Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.