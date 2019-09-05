28 людей постраждали від отруєння їжею у Черкасах та на Волині



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У Черкасах постраждалі вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс»

На Волині та у Черкасах сталися випадки масового отруєння людей.

Про це 5 вересня повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, на Волині протягом 2 та 3 вересня до Любешівської лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них дві дитини).

«Встановлено, що 31 серпня вони відвідували кафе «Олеся» у с. Залізниця Любешівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - говориться у повідомленні.

Також в період з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них п’ятеро дітей).

Постраждалі повідомили, що вони вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс» м. Черкаси.

Нагадаємо, шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили в лікарню з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А».

До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.