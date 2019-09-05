  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    28 людей постраждали від отруєння їжею у Черкасах та на Волині

    • Розсилка
    28 людей постраждали від отруєння їжею у Черкасах та на Волині

    У Черкасах постраждалі вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс»

    На Волині та у Черкасах сталися випадки масового отруєння людей.

    Про це 5 вересня повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зокрема, на Волині протягом 2 та 3 вересня до Любешівської лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них дві дитини).

    «Встановлено, що 31 серпня вони відвідували кафе «Олеся» у с. Залізниця Любешівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - говориться у повідомленні.

    Також в період з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них п’ятеро дітей).

    Постраждалі повідомили, що вони вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс» м. Черкаси.

    Нагадаємо, шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили в лікарню з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А».

    До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

    Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.

    Читайте також
    ДСНС Черкаси отруєння кишкова інфекція Волинська область лікарня хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ