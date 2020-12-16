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    Суспільство

    На Дніпропетровщині троє школярів отруїлися невідомою рідиною

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    На Дніпропетровщині троє школярів отруїлися невідомою рідиною - На Дніпропетровщині троє школярів отруїлися невідомою рідиною
    На Дніпропетровщині троє школярів отруїлися невідомою рідиною

    Хлопчик приніс у школу невідому речовину і пригостив ним двох дівчаток

    У місті Кам'янське (Дніпропетровськох області) отруїлися троє школярів. Двоє з них перебувають у реанімації.

    Про це повідомляє управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

    Встановлено, що сьогодні 14-річний учень приніс у школу невідому рідину і пригостив нею двох дівчаток 13 і 14 років. Незабаром їм стало погано.

    На місце викликали медиків швидкої допомоги, всіх дітей госпіталізували. Зараз хлопчик з дівчинкою перебувають у реанімації під наглядом лікарів, ще одна дівчинка - на амбулаторному лікуванні.

    Тепер обставини того, що сталося, з'ясовують поліцейські.

    Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибамиЗа даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

    Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.

    Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.

    Теги: діти отруєння Дніпропетровщина
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