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    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі

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    За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя - У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя

    Інцидент стався близько 23:00 за адресою вулиця Лаврська, 4в

    У Києві вночі 5 вересня сталася страшна трагедія - подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Зазначається, що інцидент стався близько 23:00 за адресою вулиця Лаврська, 4в. Квартира на третьому поверсі житлового будинку згоріла вщент.

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    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
    У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі

    Відзначається, що рятувальникам довелося вирізати двері, щоб потрапити в приміщення, оскільки квартира на момент пожежі була закрита. Усередині вони виявили тіла чоловіка і жінки. Попередньо, подружня пара задихнулася від чадного газу.

    За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя.

    У даний час встановлюються всі обставини трагедії.

     

     

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