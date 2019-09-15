У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя

Інцидент стався близько 23:00 за адресою вулиця Лаврська, 4в

За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя.

У даний час встановлюються всі обставини трагедії.