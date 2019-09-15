У Києві подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі
За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя
Інцидент стався близько 23:00 за адресою вулиця Лаврська, 4в
У Києві вночі 5 вересня сталася страшна трагедія - подружня пара задихнулася під час пожежі у власній квартирі.
Про це повідомляє «Інформатор».
Зазначається, що інцидент стався близько 23:00 за адресою вулиця Лаврська, 4в. Квартира на третьому поверсі житлового будинку згоріла вщент.
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Відзначається, що рятувальникам довелося вирізати двері, щоб потрапити в приміщення, оскільки квартира на момент пожежі була закрита. Усередині вони виявили тіла чоловіка і жінки. Попередньо, подружня пара задихнулася від чадного газу.
За словами сусідів, чоловік і жінка були пенсіонерами, не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя.
У даний час встановлюються всі обставини трагедії.