На Тернопільщині власник підприємства за антиукраїнську позицію звільнив заробітчан з Харкова



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Заробітчан притягнули до відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях

Робітники одного з підприємств у місті Бучачі, що у Тернопільській області, розпиваючи спиртне на очах у сотні людей, паплюжили українську мову й українців. Останньою краплею для очевидців стала фраза «Взял бы, с*ка, автомат и тра-та-тах». Після неї небайдужий тернополянин викликав поліцію.

Про історію, що трапилася 15 серпня 2019 року, розповів на власній сторінці у соцмережі Роман Довбенко, котрий і звернувся до правоохоронців, розповідає тернопільське видання 20 хвилин.

«Здійснивши покупки в супермаркеті «Європа», виходжу на парковку до машини та звертаю увагу на те, що на території гонорово бухають російськомовні мужики, – написав він. – Усе ніби нічого, але ж при мені один другому розказує: «...И она меня сегодня спросила, почему я не разговариваю на украинском языке, а я послал её на х*й. Взял бы, с*ка, автомат и тра-та-тах»... Ну це вже було занадто... Після цього чоловік викликав поліцію.

Осіб, «які взяли б автомат» притягнули до відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях.

«Винесли три постанови. А далі виявилось, що це робочі, які працювали на одному з підприємств області. Господар виявився небайдужим громадянином нашої країни та відразу ж звільнив їх із роботи. 16 серпня «друзі» України зібрали валізи та були відправлені з Бучача на Харків», – додав Довбенко.

За його словами, аби притягти винних до відповідальності за хуліганство має бути друга сторона конфлікту, плюс постанову не виносить поліція, вона тільки складає протокол і направляє в суд. А в суді, якщо розглядають ст. 173 КУпАП, обов’язкова явка порушника.

«Оскільки вони з Харкова не приїдуть в суд, а по адмінках в нас й привід примусовий не зроблять, то ж вийде зайва боротьба з вітряками. Добре, що хоч «за розпивання» поліція повиносила постанови», – наголосив Довбенко у спілкуванні з журналістами.

Своєю чергою заступник начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Андрій Василик заявив, що 15 серпня близько 18.20 год. до Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що поблизу одного із супермаркетів у Бучачі невідомі особи розпивають спиртне.

«На місці події поліцейські виявили чотирьох осіб, троє із яких вживали алкоголь. Порушниками виявилися мешканці Харківської області. Чоловіки пояснили, що на Бучаччину приїхали на тимчасові заробітки. На даних осіб поліцейські склали адміністративні постанови за частиною 1 статті 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді. Одній особі винесено попередження, на двох інших – накладено штраф, який вони зобов’язані сплатити у 14-денний термін», – сказав він.

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