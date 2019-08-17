Чи має звучати російський шансон на Галичині? Верховний суд поставив крапку у скандальній справі

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Лідер ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу» Віктор Медведчук

Медведчук і компанія проти Львівської облради: суд відмовився скасовувати мораторій на використання російськомовного продукту

Верховний суд визнав, що суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права, задовольняючи позови громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір Право народу» і двох громадян Романа Лихачова і Сергія Іванова-Малявіна щодо визнання протиправним та нечинним рішення Львівської обласної ради від 18 вересня 2018 року №745 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 15 серпня.

За матеріалами справи Львівський окружний адміністративний суд 16 січня 2019 року повністю задовольнив позови ГО і двох осіб. Натомість апеляційна інстанція відмовила громадській організації, якою керує кум Путіна Віктор Медведчук, оскільки та не довела, на підставі чого ґрунтуються її вимоги в частині порушених прав оскаржуваним рішенням.

Водночас обидва суди вважали, що рішення Львівської обласної ради про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області, не відповідає гарантіям наданим Державою Україна, а також взятим на себе зобов`язанням відповідно до Декларації прав національностей України від 1 листопада 1991 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Також воно прийняте всупереч Закону України «Про культуру».

У свою чергу Верховний суд наголосив, що порушення прав, про які у позовах стверджували громадська організація і двоє громадян, мають бути реальними, обґрунтованими і зачіпати персонально кожного з позивачів. Натомість доводи ГО, що вона має право на звернення із позовом до суду в інтересах інших фізичних осіб за захистом порушених прав та інтересів від незаконних дій органів місцевого самоврядування, є безпідставними. Звернення ГО до суду обґрунтоване порушенням прав самої організації, а не фізичних осіб.

Окремо Верховний суд заявив, що доводи позивачів Романа Лихачова (мешканець Харківської області) і Сергія Іванова-Малявіна (львів’янин) про порушення їхніх прав, свобод чи інтересів є абстрактними, не містять жодного обґрунтування негативного впливу від рішення Львівської обласної ради.

«За відсутності бодай одного випадку реального порушення прав, свобод чи інтересів позивачів спірним рішенням відповідача, відсутніми є й підстави для задоволення позову», - вважає суд.

За даними пошукового ресурсу Youcontrol, керівником ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу» є Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук також став народним депутатом IX скликання за списками партії «Опозиційна платформа – За життя»

Нагадаємо, що протягом вересня-листопада 2018 року три обласні ради в Україні (Львівська, Житомирська і Тернопільська) ухвалили однотипні мораторії на публічне використання російськомовного культурного продукту на своїх територіях. Вони передбачають заборону відтворення аудіовізуальних творів мовою держави-агресора, тобто Росії до моменту повного припинення окупації території України.

Під час прийняття цих мораторіїв місцеві ради керувалися постановою Верховної Ради від 27 січня 2015 року № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», а також врахували численні звернення патріотичних і ветеранських громадських організацій.