ГПУ призупинила розслідування проти активіста Майдану Бубенчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Бубенчик в суді, Київ, 3 квітня 2018 року Фото: Радіо Свобода

Слідство призупинено у зв’язку з виконанням міжнародно-правового доручення, відповідно до п. 3 ч. 1 ст 280 Кримінального процесуального кодексу

Генеральна прокуратура призупинила розслідування проти активіста Євромайдану Івана Бубенчика.

Про це Громадському повідомив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Так, слідство призупинено у зв’язку з виконанням міжнародно-правового доручення, відповідно до п. 3 ч. 1 ст 280 Кримінального процесуального кодексу», — зазначив Горбатюк.

Наразі рішення про передачу обвинувального вироку щодо Бубенчика й клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності не подавалися.

Нагадаємо, 3 квітня 208 року затримали активіста Майдану, екс-бійця «Дніпро-1» Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві бійців спецпідрозділу «Беркут» на Майдані. Бубенчику тоді пред'явили підозру «в посяганні на життя бійців Беркута». Як пояснив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, затримання відбулось у зв’язку з неявкою на допит.

Наступного ж дня Луценко змінив групу прокурорів по епізоду подій на Майдані, де фігурує Бубенчик, призначивши куратором Стрижевську. Вона відразу ж відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і зняла підозру у навмисному вбивстві.

19 лютого 2016 року видання Bird in flight опублікувало інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він розповідав, що нібито вбив двох бійців «Беркута» на Інститутській 20 лютого 2014 року. Згодом Бубенчик спростував цю інформацію.

Слід відмітити, що справа по передачі розслідування Стрижевській була 2 липня 2018 року. В січні цього року детектив НАБУ Валерія Жукова закривала її з огляду на відсутність складу злочину. В ході досудового розслідування слідчі не встановили «будь-яких даних, що вказували б на вчинення посадовими особами Генеральної прокуратури України … незаконних дій/бездіяльності у кримінальному провадженні № 12014100100001455, спрямованих на уникнення І. Бубенчиком кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення».

Але 22 травня 2019 року Солом’янський суд постановив продовжувати розслідування, зокрема, із-за того що під час слідства не було навіть отримано пояснень у Юрія Луценка та Стрижевської.