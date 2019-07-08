Експерти розвіяли міф, що українські заробітчани «миють туалети» в Європі
Українці їдуть в Польщу переважно на такі вакансії, які не є нижчими за ті, на котрих вони працювали у себе вдома
Майже половина українських заробітчан в Польщі працюють на такій самій або вищій посаді, ніж в Україні. Про це свідчать результати опитування українських робітників в Польщі, яке в другій половині весни провело польське агентство з працевлаштування EWL.
Так, 19,9% опитаних сказали, що та посада, на якій вони зараз працюють в Польщі, є вища за ту, на якій працювали вдома в Україні.
29,3% заявили, що посада є такою самою, як і вдома.
Тільки 28,3% респондентів сказали, що працюють в Польщі на нижчій посаді
22,5% не змогли відповісти.
50,9% опитаних заявили, що мають досвід роботи, на яку вони приїхали працювати в Польщу.
В дослідженні EWL також розвінчується міф, що типова робота для українців в Польщі – це будівництво і збір малини чи полуниці.
На промисловому виробництві задіяно 40,2% українських заробітчан. В складському бізнесі та транспорті – 15,7%. А на будівництві та сільському господарстві – 22,3% (14,4% и 7,9% відповідно).
Як повідомили в EWL, зараз в Польщі працює, за різними оцінками, від 1 млн до 1,5 млн українців.