Експерти розвіяли міф, що українські заробітчани «миють туалети» в Європі



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Контролер якості готової продукції в Legnica Faurecia Automotive Фото: Facebook EWL

Українці їдуть в Польщу переважно на такі вакансії, які не є нижчими за ті, на котрих вони працювали у себе вдома

Майже половина українських заробітчан в Польщі працюють на такій самій або вищій посаді, ніж в Україні. Про це свідчать результати опитування українських робітників в Польщі, яке в другій половині весни провело польське агентство з працевлаштування EWL.

Так, 19,9% опитаних сказали, що та посада, на якій вони зараз працюють в Польщі, є вища за ту, на якій працювали вдома в Україні.

29,3% заявили, що посада є такою самою, як і вдома.

Тільки 28,3% респондентів сказали, що працюють в Польщі на нижчій посаді

22,5% не змогли відповісти.

50,9% опитаних заявили, що мають досвід роботи, на яку вони приїхали працювати в Польщу.

В дослідженні EWL також розвінчується міф, що типова робота для українців в Польщі – це будівництво і збір малини чи полуниці.

На промисловому виробництві задіяно 40,2% українських заробітчан. В складському бізнесі та транспорті – 15,7%. А на будівництві та сільському господарстві – 22,3% (14,4% и 7,9% відповідно).

Як повідомили в EWL, зараз в Польщі працює, за різними оцінками, від 1 млн до 1,5 млн українців.

Опитування проводилось 17 квітня – 31 травня 2019 року. Провели розмови з 855 мешканцями з усіх регіонів України, які на той момент перебували в Польщі і працювали там або оформлювали документи на роботу. Дослідження проводилось шляхом прямого індивідуального анкетного опитування. Автори дослідження – агентство EWL та Центр Східноєвропейських досліджень.